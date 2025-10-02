Российские туристы застряли на Мадагаскаре

Российские туристы не могут покинуть территорию Мадагаскара – в стране массовые беспорядки, из-за чего временно приостановлено авиасообщение. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пострадавших путешественников.

Как рассказала Екатерина из Москвы, она прилетела на остров 28 сентября в отпуск. Однако вскоре авиакомпания Emirates отменила полетные программы в республику, а работа аэропортов была парализована из-за акций протеста против действующего президента страны Андри Радзуэлины.

В посольстве РФ подтвердили, что на данный момент эвакуационные рейсы не планируются, поскольку режим чрезвычайной ситуации не введен. Авиаперевозчик, со своей стороны, предложил туристам компенсацию за несостоявшиеся перелеты, однако сроки возобновления авиасообщения остаются неопределенными.

Ранее диппредставительство России на Мадагаскаре распространило официальное заявление с рекомендацией воздержаться от поездок в страну. Гражданам РФ, уже находящимся на острове, предписано соблюдать повышенные меры безопасности и избегать мест массового скопления людей.

Напомним, 29 сентября в результате масштабных протестов с участием студентов Университета Антананариву правительство Мадагаскара было распущено. Политический кризис в стране продолжает обостряться.