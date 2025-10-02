Испанская виза для россиян будет стоить очень дорого

Ситуация с испанскими визами продолжает не радовать туристов, путешествующих в Европу. А также тех, кто им в этом активно помогает. На календаре 2 октября, а визовый центр этой страны по-прежнему не выложил в систему онлайн-записи слоты на этот месяц в региональных офисах. Места на подачу документов появлялись только в Москве и Петербурге. Но и их было неожиданно мало.

«На шенгенские визы Испании будут давать всего 25 мест в день. Это на всю Россию! Там все дело в политике – Испания в этот сезон выдала очень много виз. Мы сами всех в Испанию подавали весной и летом, так как оформить было просто», – делятся инсайдами визовые агенты.

Как утверждают те же источники, в ближайшие месяцы в регионах не будет подачи. Редакция TourDom.ru отправила запрос в BLS Spain, предложив прокомментировать эту ситуацию.

Ограничение сделает оформление испанской визы еще более недоступным и дорогим. В последнее время первые шаги в этом направлении произошли из-за сложных процедур подтверждения личности на портале визового центра, которые были сопряжены с его нестабильной работой. «Стоимость визы будет очень высокая. Создается дополнительный спрос на слоты, и агентский занос в ВЦ без записи тоже дорожает», – утверждают посредники.

Некоторые из них приостановили запись клиентов до лучших времен:

«Мы сейчас не берем новых клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Как только появится ясность и стабильность, возобновим работу с новыми силами».

Ранее TourDom.ru писал, в визовых центрах каких стран Шенгенского пространства еще можно успеть оформить визу в Европу до Нового года.