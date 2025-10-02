Туристы из Москвы смогут улететь в Абхазию за 2 тысячи рублей

Стоимость авиабилетов из Москвы в Сухум упадет к концу октября в 10 раз. На 4 октября места на прямых рейсах предлагаются за 20 тыс. руб. в одну сторону, а на 19-е число – уже за 2 тыс.

По таким ценам продает билеты авиакомпания iFly Airlines. В стоимость входит провоз багажа, вылет запланирован из Шереметьево.

Тарифы снижаются постепенно, вместе с похолоданием на курортах Абхазии: к понедельнику они падают в 2 раза, до 9,5 тыс., а к концу следующей недели – до 3 тыс. за билет в одну сторону. Если турист улетит из Москвы в Сухум в ближайшие выходные, а обратно вернется 11 октября, на дорогу уйдет 38 тыс. руб. Сместив поездку на неделю, можно заплатить в 2,5 раза меньше – 16 тыс. за билет round trip.

Такая же картина и с рейсами из Санкт-Петербурга. Дорога в Абхазию с 5 по 12 октября обойдется в 28 тыс. руб. 12-го числа можно улететь из Пулково в Сухум всего за 6 тыс., однако вернуться получится только 15-го, поскольку полетная программа iFly Airlines по маршруту заканчивается.

Тенденция наблюдается и на рейсах в Сочи. Билеты из Москвы в Адлер с 4 октября на неделю предлагаются по цене от 45 тыс руб. за round trip. Минимальный тариф – у «Победы», за багаж придется доплатить еще 5 тыс. руб. Неделей позже такой же перелет обойдется уже в 3,5 раза дешевле – от 13 тыс. руб.

Динамика неудивительна: сезон на черноморских курортах подходит к концу. По данным Гисметео, 4 октября в Сухуме ожидается теплая погода, +27 ℃, а уже с 9-го температура снизится до 18, начнутся дожди. Впрочем, опытные туристы утверждают, что купаться в море в Абхазии можно до конца октября, температура воды в это время обычно +22…+24 °С.