Туристам в Марокко дали рекомендации

Российским гражданам следует избегать мест массовых скоплений людей и сохранять бдительность на фоне непрекращающихся беспорядков в Марокко. Посольство РФ в стране рассказало об обстановке.

© unsplash

В диппредставительстве отметили, что в Рабате ситуация в целом спокойная, стычек возле здания дипмиссии пока не было. Россияне, находящиеся в королевстве, за помощью не обращались. Авиасообщение также функционирует в полном объеме, рейсы не отменяются, аэропорты не закрываются.

При этом за пределами столицы правоохранители задержали сотни нарушителей, а также начали применять слезоточивый газ и огнестрельное оружие для самообороны. В результате протестов два человека погибли.

По данным местных СМИ, в популярном у туристов Марракеше произошли ожесточенные столкновения с поджогом отделения полиции. А недалеко от Агадира протестующие разрушили несколько кафе и магазинов. Аналогичная картина и в Касабланке.

Беспорядки продолжаются в Марокко уже несколько дней. Организатором демонстраций является молодежное движение, призывающее власти к борьбе с коррупцией, а также проведению реформ в сфере образования и здравоохранения.

Ранее TourDom.ru писал о похожей ситуации на Мадагаскаре, где в настоящее время фиксируются стычки групп протестантов, состоящих преимущественно из местных студентов, и полиции. А в начале сентября неспокойно было и в Непале, где молодые демонстранты на протяжении нескольких дней устраивали разрушительные митинги, требуя отставки правительства.