Турагент назвал курорты, которые лучше обходить стороной

Турагент рассказал, какие страны не стоит посещать туристам, которые хотят отдохнуть в приличных условиях, не тратя больших денег. В списке оказались три направления.

Некоторые страны не подходят для туристов, так как пребывание там обходится слишком дорого при отсутствии комфорта.

Так, первым в списке значится Индонезия, в том числе Бали. Российский турагент рассказал на своей странице в социальной сети, что это направление не подходит для пляжного отдыха.

В список неподходящих направлений также попала Сербия, где проживание стоит слишком дорого.

На третьем месте оказалась Индия. Здесь высок риск заразиться инфекционными заболеваниями из-за неблагоприятной санитарной обстановки.

