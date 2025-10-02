Детям изменили правила выезда в ряд соседних стран

В преддверии не таких уж длинных осенних и весьма продолжительных новогодних праздников Миграционная служба Министерства внутренних дел РФ официально объявила, что дети младше 14 лет для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию с 20 января 2026 года должны будут иметь при себе загранпаспорт.

© РИА Новости

«С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт. Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими», — уточнили в службе.

Это означает, что никаких исключений для взрослых граждан, вместе с которыми ребенок пересекает границу, не предусматривается - будь то родители, официальный сопровождающий или любое другое доверенное лицо.

В полицейском ведомстве также подчеркнули, что детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», — заявили в МВД.

В официальном заявлении полицейского ведомства нет ответа на главный вопрос, который возникает у всех, кто услышал эту новость, вне зависимости от того, есть у него малые дети или нет. Вопрос звучит следующим образом: почему именно несовершеннолетним детям требуется загранпаспорт для выезда в четко оговоренные страны - Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию с 20 января 2026 года?

Кому больше 14 лет, могут жить спокойно и ездить, как и раньше, у них ничего не меняется.

Неофициально причинами такого требования называют налаженный в последние годы своеобразный коридор из России в перечисленные страны, по которому детей вывозят после развода. В случаях, когда один из родителей не согласен с решением суда о том, с кем этот ребенок останется.

В пользу того, что в подобном предположении имеется значительная доля истины, говорят и данные полицейской статистики, где фиксируются случаи пропажи несовершеннолетних. В том числе такие, в которых детей после развода насильно забирают прямо на улице и увозят в неизвестном направлении. И дальнейшие попытки нашей полиции вернуть малыша домой редко заканчиваются успехом.

К слову, представитель МИД России Мария Захарова говорила о возможности введении такого правила еще в середине сентября. По ее словам, въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут только те дети, которые выехали по этому документу до 20 января 2026-го.

А вот те дети, которым больше 14 лет, могут жить спокойно и ездить, как и раньше, у них ничего не меняется - они продолжат въезжать в перечисленные ведомством страны по внутреннему российскому паспорту. Дети, которые выехали из России до указанной даты по свидетельству о рождении, смогут вернуться в страну по тому же документу.

Предчувствуя наплыв желающих оформить малышу загранпаспорт до конца текущего года, МВД России рекомендует взрослым гражданам заранее оформить этот документ для несовершеннолетних, чтобы избежать проблем при пересечении границы.

Показательно, что первым на заявление миграционной службы о наличии загранпаспорта даже у самых маленьких граждан отреагировал бизнес, связанный с оказанием помощи гражданам в оформлении подобных документов. Буквально за несколько часов после официального объявления в интернете появилась масса соответствующих предложений.

Но прежде чем бежать к коммерсантам, полезно вспомнить, что оформить заграничный паспорт можно через портал "Госуслуги", в МФЦ, территориальных подразделениях МВД или в консульских учреждениях за рубежом.

К слову, в консульских службах также призвали россиян заранее позаботиться об оформлении загранпаспорта для несовершеннолетних граждан.