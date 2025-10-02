Гоа начал курортный сезон с прилета российских туристов

Курортный сезон в индийском штате Гоа стартовал с прибытия первого международного рейса из России. Чартерный самолет, вылетевший из Новосибирска, приземлился в международном аэропорту Манохар в Северном Гоа, доставив на курорт 120 российских туристов.

Этот рейс стал символическим началом туристического сезона 2025-2026 годов, который продлится до мая следующего года. Как отметили в компании Concord Exotic Voyages, впервые установлено прямое авиасообщение между Новосибирском и Гоа, что расширяет географию путешествий для жителей Сибири.

Авиаперевозчик планирует интенсивную программу полетов в течение всего сезона — три рейса еженедельно из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, что в сумме составит девять рейсов в неделю из России.

Параллельно наблюдается рост числа самостоятельных путешественников, которые выбирают маршруты с пересадками через Доху или Маскат с последующим перелетом внутренними авиалиниями до Гоа, пишет tourprom.ru.

Власти Гоа активно готовят пляжную инфраструктуру к сезону, выдавая лицензии на установку традиционных пляжных хижин. В прошлом году было одобрено 355 таких разрешений, и текущий сезон обещает показать сопоставимые цифры.

Напомним, что в 2024 году Гоа принял более 10 миллионов туристов, хотя иностранцы составили лишь 467 тысяч из этого числа, что подчеркивает значимость российского турпотока для местной экономики.