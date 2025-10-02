В МИД РФ анонсировали новые безвизовые поездки в Африку для россиян

Россияне вскоре смогут находиться в Замбии без визы до 90 дней, а в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини – до 30 дней. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что проекты соответствующих документов пока находятся на рассмотрении у иностранных партнеров. Говорить о точных сроках подписания соглашений пока преждевременно.

«В настоящее время прорабатывается возможность заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией (до 90 дней), а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини (до 30 дней)», – рассказали в ведомстве «Известиям».

На данный момент граждане России могут без виз посещать 11 стран Африки: Марокко, Тунис, Намибию, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Анголу, Малави, Ботсвану, Сейшельские острова, Принсипи и Сан-Томе. Ранее Россия также ввела экспериментальный безвизовый режим с Китаем на один год. Согласно правилам, россияне смогут находиться в Поднебесной до 30 дней без оформления визы.