Во сколько обошелся россиянам самый дорогой отель за границей

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые дорогие отельные бронирования, которые россияне совершили в начале осени. RT ознакомился с результатами исследования.

Так, рекордную сумму на отдых в сентябре потратили два путешественника, которые провели почти весь месяц, или 25 дней, в четырёхзвёздочной гостинице в Нью-Йорке, США.

«Проживание там обошлось им в 2 694 000 рублей, причём в стоимость были включены только завтраки», — рассказали эксперты.

На втором месте, по словам специалистов, оказался двухнедельный отпуск в Куте, Индонезия.

«Там отдыхали двое россиян, забронировавшие пятизвёздочный отель с двухразовым питанием за 1 564 300 рублей», — добавили в сервисе.

Не менее внушительную сумму — 1 330 000 рублей — потратили два путешественника на поездку в Лондон.

«Они провели шесть дней в пятизвёздочной гостинице, а в стоимость номера входили только завтраки», — отметили в компании.

Отмечается, что в России лидером рейтинга оказался Адлер: девять дней в пятизвёздочной гостинице с завтраками обошлись двум путешественникам в 620 250 рублей.

«Далее следуют выходные в Москве, где двое россиян провели два дня в пятизвёздочном отеле за 360 тыс. рублей, причём питание в эту сумму не входило. На третьем месте оказались каникулы в Геленджике: двое взрослых на девять дней забронировали номер в пятизвёздочном отеле с завтраками за 356 тыс. рублей», — заключили аналитики.

