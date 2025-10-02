Блогер рассказала о судьбе проданных в рабство в Мьянме россиян

Живущая в Таиланде блогерша Светлана Шерстобоева узнала о судьбе проданных в рабство россиян. Об этом она рассказала в интервью с KP.RU.

Россиянка пообщалась с 21-летней жительницей Киргизии по имени Люсия, которая угодила в кол-центр Мьянмы и теперь вынуждена работать по 17 часов в день. Девушка объяснила, что такие заведения обманом заманивают иностранцев или покупают рабов, среди которых оказывают жители стран СНГ.

«Видела несколько казашек, русские девушки есть, довольно взрослые — одной 35 лет было», — поделилась девушка.

Люсия отметила, что многие россияне приезжают в страну Азии добровольно, полагая, что за работу в мошеннических центрах им заплатят деньги. Однако в отношении тех, кто не выполняет «норму», бунтует или был привезен в качестве невольника, применяют насилие и продают на органы.

Шерстобоева уточнила, что Люсия работает по контракту. Однако обещанные деньги ей не выплатили. Теперь ей нужно отдать 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей), чтобы разорвать договор, — таких денег у ее родственников нет.

Ранее в Мьянме нашли проданную в рабство россиянку. На данный момент готовятся документы для ее возвращения на родину. А детектив Оганес Бабаджанян раскрыл схему похищения жительниц России в Таиланде ради продажи.