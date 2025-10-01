Если хочется по-настоящему красивого путешествия, выбирайте поезд. Здесь можно не спеша смотреть в окно, пить кофе под шум колес и наблюдать, как меняются пейзажи. А на некоторых маршрутах дорога становится настоящим приключением с озерами, горами и видами, которые не встретишь из иллюминатора самолета.

Кур – Тирано

Маршрут соединяет Швейцарию и Италию, проходя через горные долины, озера, виноградники и альпийские луга. Поезд пересекает несколько живописных виадуков, а сам путь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Москва – Владивосток

Семь суток в дороге и тысячи километров потрясающих видов. По пути будут купола городов Золотого кольца, Казань, бескрайние просторы Урала, Байкал и Хабаровск.

Токио – Киото

Скоростной поезд Синкансэн преодолевает маршрут всего за 2,5 часа, развивая скорость до 300 км/ч. В пути открываются пейзажи Японии: чайные плантации, горы, современные города и даже силуэт Фудзи в хорошую погоду.