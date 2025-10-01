Турист рассказал, какие страны «не стоят своих денег»

Российский турагент описал три популярные у туристов страны фразой «не стоят своих денег». Об этом он рассказал на странице @tariel_gitravel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор ролика отметил Индонезию, в том числе остров Бали. По его словам, это место совсем не подходит для пляжного отдыха. На втором месте в его списке оказалась Сербия, где цены на перелеты и проживание слишком высокие. А третью строчку заняла Индия из-за грязи в стране.

Ранее сообщалось, что российские путешественники на длинных ноябрьских выходных устремятся в пять городов страны. Лидируют среди популярных направлений Санкт-Петербург и Москва.