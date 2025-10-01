Emirates официально запретила использовать пауэрбанки на борту

С 1 октября Emirates запретила использовать любые пауэрбанки на борту, но взять с собой небольшое устройство можно. Подобные ограничения в последнее время вводят крупнейшие перевозчики, и эта авиакомпания не стала исключением. Пассажиры пытаются понять, могут ли брать те аккумуляторы, с которыми летали раньше.

Но, хоть строгие правила уже начали действовать, некоторые послабления все же есть. Можно взять один аккумулятор, мощностью не более 100 ватт-часов. В эту норму укладываются устройства до 20 тыс mAh. Однако на борту толку от них ноль, потому что, в перелете заряжать с его помощью гаджеты нельзя. Да и сам пауэрбанк “подкормить” тоже не получится. Но если нужно пользоваться не в поездке, а в пункте назначения берите – никто не запретит.

И, главное, на носителе должна быть маркировка с указанием его мощности. Если ее нет, то на борт не пустят. Устройство ни в коем случае нельзя класть на багажную полку над головой. Можно - в карман сиденья или в сумку, которую, как обычно рекомендуют убирать под сиденье.

В авиакомпании говорят, что благодаря новым мерам хотят снизить риски возникновения нештатных ситуаций на борту. Перегрев или неисправность может привести к возгоранию или даже взрыву.

Ограничения, подобные тем, что ввел Emirates, уже установили крупнейшие турецкие авиакомпании, перевозчики в странах Юго-Восточной Азии и многие другие.

Ранее “Турдом” рассказывал о том, как в самолете, вылетевшем из Домодедово, загорелся пауэрбанк.