Emirates наградила туроператоров из России

Авиакомпания Emirates вчера наградила лучших российских партнеров. Церемония состоялась в Дубае в роскошном отеле Raffles The Palm на западном побережье искусственного острова Палм-Джумейра. Руководство компании представляли старший исполнительный вице-президент и коммерческий директор Тьерри Антинори и Егор Плахов – с 2009 года он занимал должность регионального директора перевозчика в России и СНГ, а с сегодняшнего дня назначен вице-президентом по Западной Европе и США.

Награждение проходило в двух номинациях – TOP-Seller и Valuable Partners (ценные партнеры).

В числе «топов» отмечены туроператоры PAC Group, Space Travel, Fun&Sun, «АРТ-ТУР», «Русский Экспресс», «Содис». В эту категорию также вошли онлайн-платформы «Мой Агент», «Випсервис» и «Купибилет».

«При определении лучших партнеров исходили из оборота, а не из количества проданных билетов», – пояснил ТourDom.ru глава Space Travel Артур Мурадян.

Российский рынок для авиакомпании не самый массовый – она выполняет рейсы только в Москву и Санкт-Петербург и, например, в 2023–2024 финансовом году перевезла 817,7 тыс. пассажиров (для сравнения: общий объем у Emirates около 54 млн пассажиров). Тем не менее Россия остается ценным направлением с точки зрения финансовых показателей – публика путешествует в основном обеспеченная, что дает хорошие продажи премиальных классов. Кроме того, россияне охотно пользуются маршрутной сетью ближневосточного перевозчика для полетов в другие страны – наряду с Turkish Airlines Emirates стала одним из бенефициаров перераспределения пассажиропотоков после 2022 года. Рентабельность на наших направлениях Emirates не раскрывает, но сам факт того, что авиакомпания награждает туроператоров именно за финансовые показатели продаж, показывает: перевозчик очень ценит российских партнеров.

Авиакомпания Emirates была создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. По итогам 2024–2025 финансового года стала самой прибыльной авиакомпанией в мире с показателем 5,8 млрд долларов США, что на 20% больше, чем годом ранее.

Ранее TourDom.ru писал, что Emirates теснит европейские авиакомпании, которые не могут летать через Россию.