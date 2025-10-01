Россия настойчиво поставила США вопрос о возобновлении прямых рейсов

Рябков: Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямых рейсов
Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, сейчас Вашингтон рассматривает предложения Москвы, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов - прим. ТАСС) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период. И именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне», — подчеркнул Рябков.