Представившийся гидом рецидивист изнасиловал туристку на пляже в Марокко

На марокканском пляже Тагазут мужчина представился гидом, отвел британскую туристку в уединенное место и изнасиловал ее. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что нападавший встретил свою жертву в городе Агадир и предложил показать красивую природную достопримечательность недалеко от них. Иностранка согласилась, однако, как только они остались наедине, мужчина напал на нее. После случившегося он скрылся на своей лошади.

Пострадавшая вернулась в отель и рассказала обо всем сотрудникам. Полиция начала поиски и вскоре арестовала виновного. Оказалось, что он рецидивист: прежде его уже судили за аналогичные преступления.

Ранее в Албании освободившийся из тюрьмы преступник под действием наркотиков изнасиловал туристку. Инцидент произошел в начале сентября в портовом городе Дуррес.