Слетать в Европу туристы смогут за 10 тысяч

Авиакомпания Pegasus объявила распродажу на рейсы с 1 декабря по март 2026 года. Поизучали, что там предлагают, и нашли приятные цены для планирующих поездки в Европу. Те, у кого уже есть виза, точно успеют улететь по спеццене. Либо ещё есть вариант запланировать на февраль. Там тоже действуют скидки.

Хорошие варианты предлагают из Москвы в Барселону. Уже начиная с 1 декабря в одну сторону можно улететь за 8,4 тыс. по безбагажному тарифу. Таких вариантов перелета с трехчасовой стыковкой в Измире немало в первой декаде месяца, а также с конца января. Round trip можно найти от 18,5 тыс., если поймать аналогичные скидочные тарифы и в обратном направлении.

Из Санкт-Петербурга в Лион предлагают улететь от 8,2 тыс., и в Ниццу – от 8,1 тыс. в первой половине декабря. Пересадка в Стамбуле – порядка 4 часов.

Италия тоже есть. Из Пулково можно отправиться в Милан всего за 9 тыс. в тот же период. Туда-обратно – от 19,5. У москвичей есть вариант слетать из Внуково в Болонью за 8,4.

Ручная кладь у Pegasus достаточно мала – всего 3 кг. Однако докупить багажное место будет не так уж и дорого – в пределах 2 тыс. руб. в одну сторону.

Ранее TourDom.ru писал, что стыковки в Стамбуле у турецкого лоукостера в зимнем расписании нужно планировать аккуратнее – есть ошибка во времени перелетов из Москвы и Петербурга в Стамбул.