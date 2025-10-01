Туристам для визы на Кипр нужно будет сдавать биометрию

Посольство и генеральные консульства Республики Кипр в России временно ограничили работу. Прием документов от новых заявителей пока что приостановлен.

На следующей неделе, как рассказали TourDom.ru визовые агенты, полноценная работа должна возобновиться. «Сейчас выдача готовых документов возможна, а с 6 октября снова можно будет подавать на визу», – прокомментировала руководитель компании «Турсервис Интернэшнл» Инна Сотник.

Пауза же вызвана техническими работами в консульствах – у россиян теперь будут брать биометрические данные, как при оформлении шенгенских виз. Есть версия, что изменения связаны с тем, что Кипр на протяжении последних лет стремится попасть в Шенгенскую зону и в настоящее время дорабатывает визовые правила, чтобы они соответствовали шенгенским.

Детали, как будет построена работа по оформлению виз в дальнейшем, пока не ясны. В туроператорской компании Fun&Sun редакции сообщили, что в настоящее время проводятся консультации с кипрской стороной.

Визовые агенты предполагают, что процедура станет сложнее. Сейчас аккредитованные туроператоры могут подавать документы без личного присутствия туристов, после введения биометрии такое станет невозможным и процесс оформления может затянуться.

Редакция направила запрос в Посольство Кипра в России с предложением разъяснить подробности.

Визы Кипра до последнего времени оформлялись довольно активно, каких-либо серьезных проблем, не возникало.

«Владельцы недвижимости могут получить мультивизу на полгода (раньше выдавали на год). Туристам, как правило, ставят одноразовую на время поездки, могут потребовать оплату отеля», – рассказала Инна Сотник.

Спрос на визы на Кипр у россиян есть, особенно заметен он летом. В отсутствие прямых рейсов туристы летят на остров чаще всего через Ереван, Кутаиси и Тбилиси. Также популярностью пользуются перелеты в Ларнаку рейсами авиакомпании Jazeera Airways через Эль-Кувейт.

