В России растет спрос на женские туры

В России все больше туристок выбирают отдых, который подразумевает не просто пляжный отдых, а всевозможные мастер-классы и релакс-услуги.

Женскими турами интересуются россиянки всех возрастов, в том числе пенсионерки, пишет «РГ» со ссылкой на маркетплейс авторских туров YouTravel.me.

Бюджет таких туров варьируется от 30 до 120 тыс рублей. Россиянки отправляются на отдых в страны СНГ, Центральную Азию и Ближний Восток.

Самым популярным направлением стала Турция.

