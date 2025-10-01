Туристам порекомендовали отложить поездки на Мадагаскар

Российским туристам рекомендовано воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации обстановки в островном государстве, а находящимся на территории республики соотечественникам следует соблюдать повышенные меры предосторожности. Соответствующее заявление распространило посольство РФ в Республике Мадагаскар, проинформировало «ТАСС».

Дипломатическое представительство усилило внутренние меры безопасности и разработало рекомендации для граждан России, находящихся на острове, призвав их проявлять бдительность и избегать посещения мест массового скопления людей. Тем, кто только планирует путешествие, предложено отложить поездку до нормализации ситуации.

В посольстве отметили, что атмосфера в столице государства Антананариву и других крупных городах продолжает оставаться напряженной. Сохраняется практика проведения протестных акций с массовым участием населения, преимущественно молодежи и студенчества.

При этом волна грабежей и беспорядков практически прекратилась. Правоохранительным структурам в основном удалось установить контроль над ситуацией. На этом фоне постепенно возобновляют работу ранее закрытые магазины, образовательные учреждения и автозаправочные станции.

В диппредставительстве сообщили об отсутствии сведений о пострадавших российских гражданах. Действительно, официальный представитель МИД Мадагаскара опроверг информацию о 22 погибших, однако жертвы имеются, как и значительное количество раненых. Установить точные цифры не представляется возможным. Информации о пострадавших российских гражданах в посольство не поступало.

