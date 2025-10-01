Туроператор расширяет программу полетов на Занзибар

Туроператор Space Travel, признанный эксперт по африканским направлениям, расширяет свою эксклюзивную блочную программу на остров Занзибар за счет новых рейсов из Сочи, а также дополнительных блоков из Москвы. Это стало возможным благодаря специальным контрактам с отелями и авиакомпаниями.

© Соцсети

Блочная программа из Сочи сформирована на рейсах flydubai со стыковками в Дубае. Вылеты состоятся 17 ноября, 19 января, 9 февраля, 2 марта. Продолжительность стыковки в Международном аэропорту Дубая составляет около 3 часов в направлении Занзибара и 7 часов обратно. При этом прилет в аэропорт Занзибара утром, а обратный вылет вечером.

Кроме того, Space Travel расширил свою блочную программу на Занзибар из Москвы за счет гарантированных блоков на рейсах Oman Air. Стыковка в Маскате составляет 3 часа в каждую сторону, а блочный тариф включает горячее питание на всех сегментах и провоз багажа до 20 кг. Даты перелетов: 27 ноября, 22 января, 29 января.

Туроператор взял жесткие блоки на рейсах обоих перевозчиков, поэтому на туры из Москвы и из Сочи никаких доплат не потребуется.

Space Travel в предстоящем сезоне впервые анонсировал блочную программу на остров Занзибар. Первым партнером выступила авиакомпания Ethiopian Airlines, и в настоящий момент программа с глубиной до марта 2026 года практически полностью реализована.

Благодаря этому туроператор принял решение взять дополнительные блоки мест на самые востребованные даты вылетов.

«Занзибар – одно из самых колоритных, интересных и при этом доступных направлений в бассейне Индийского океана. Это сочетание настоящего африканского колорита, белоснежных пляжей, как на Мальдивах, и высококлассного сервиса европейского уровня. Остров предлагает очень богатые экскурсионные возможности. Кроме того, это самый доступный способ попасть на настоящее африканское сафари с Большой Пятеркой. Такие туры доступны даже в однодневном формате с перелетом прямо до национальных парков», – рассказали в Space Travel.

Рекомендуемый топ отелей для отдыха:

Tropicana Kendwa Beach Hotel 3* – от 233 419 RUB, 2 взр, 8 + 2 ночей, ВВ. Palumbo Kendwa 4* – от 273 768 RUB, 2 взр., 8 + 2 ночей, Soft All. Azao Resort & Spa 4* – от 300 159 RUB. 2 взр., 8 + 2 ночей, HB. Riu Jambo 4* – от 468 482 RUB, 2 взр., 9 + 1 ночей, All. Kendwa Rocks Hotel 4* – от 513 441 RUB, 2 взр., 9 + 1 ночей, HB. Gold Zanzibar Beach House & Spa 5* – от 623 477 RUB, 2 взр., 9 + 1 ночей, HB.