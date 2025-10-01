Туры во Вьетнам на школьные каникулы обойдутся на четверть дороже

Туристы, планирующие туры во Вьетнам с вылетом из Москвы на осенние каникулы (для учеников, занимающихся по четвертям, они пройдут с 25 октября по 4 ноября), заплатят за отдых существенно больше. Это связано с традиционным высоким спросом на эти даты.

Редакция проверила наличие мест в популярных отелях и сравнила стоимость тура на семью из трех человек (двое взрослых и ребенок до 12 лет) с отправлением из Москвы 24–27 октября и через неделю.

Оказалось, что цены на отдых в каникулы в среднем на 20% выше. Например, можно выбрать 11-дневный тур с вылетом 26 октября и проживанием в Miracle Luxury 4* в Нячанге за 360 тыс. руб. Это на 24% дороже, чем если купить аналогичный тур с отправлением сразу после каникул, 3 ноября (290 тыс.).

Стоимость 10-дневной поездки в W Premium Nha Trang 4* после каникул снизится с 360 до 300 тыс. руб. А отдых в пятизвездочном Amiana Resort And Villas Nha Trang – с 490 до 420.

Среди высокобюджетных отелей такая же тенденция. В частности, тур на 10 ночей в Vinpearl Luxury Nha Trang 5* станет доступнее после школьных каникул на 24%. Семья, вылетевшая в Нячанг из Москвы в начале ноября, заплатит 410 тыс. руб. вместо 510.

По данным агрегаторов, в некоторых популярных гостиницах свободных номеров на осенние каникулы уже нет. Например, не получится заказать 10-дневное проживание в Amiana Resort 5* и Камрани. Недоступен для бронирования и высокобюджетный Regent Phu Quoc 5* на острове Фукуок.