Авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком возобновят в декабре

Авиакомпания S7 Airlines с 18 декабря возобновляет прямые рейсы из Владивостока в Бангкок после длительного перерыва. Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах авиакомпании.

Воздушное сообщение между Владивостоком и Бангкоком, прерванное ранее, будет полностью восстановлено в конце этого года. Авиаперевозчик S7 Airlines планирует начать выполнение регулярных рейсов с 18 декабря по установленному графику. Самолеты станут курсировать между городами дважды в неделю — по вторникам и пятницам, что позволит пассажирам гибко планировать свои путешествия в течение зимнего сезона.

Согласно опубликованному расписанию, воздушные суда будут подниматься в воздух из владивостокского аэропорта в 14:20 местного времени. Посадка в столице Таиланда запланирована на 18:45 по бангкокскому времени. Такой график обеспечит комфортное прибытие в вечерние часы, позволяя туристам без спешки добраться до отелей или сразу отправиться на знакомство с достопримечательностями.

Как пояснил представитель авиакомпании, восстановление направления отвечает стратегии развития международной маршрутной сети на Дальнем Востоке. Прямой перелет станет оптимальным решением для жителей не только Приморского края, но и соседних регионов — Якутии, Сахалинской области и Камчатки. Путешественники получат возможность без транзитных пересадок достигать популярных таиландских курортов, включая Паттайю, Пхукет и Самуи.