Акулы и ядовитые медузы стали чаще встречаться на популярных курортах

Участившиеся случаи появления акул и ядовитых медуз в прибрежных зонах популярных морских курортов вызывают серьезную озабоченность у ученых и специалистов по морской экологии, рассказал "РГ" заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология" Вадим Петров. Он напомнил, что в сентябре из-за акул сразу несколько египетских курортов в районе Хургады и соседней бухты Макади закрывали пляжи.

Чаще всего акулы плавают там, где вода теплая и богата рыбой, поясняет руководитель туристической компании Виктория Ерина. Они распространены в Красном море, Индийском океане, реже с ними можно столкнуться в Средиземном море на пляжах Турции, Кипра или Испании. Лидирует по количеству нападений акул штат США Флорида. Но акулы не единственная напасть курортов, обращает внимание Петров. Весной 2025 года на курортах Египта - в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде - наблюдалось нашествие медуз. Их скопления у берегов были настолько плотными, что, по словам очевидцев, войти в воду местами было невозможно.

Опасные медузы все больше встречаются в Средиземном и Красном морях. Их скопления все чаще замечают у берегов Турции, Израиля, Египта и Греции, говорит доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков. Ученые связывают это с повышением температуры воды, изменением экосистем и проникновением новых видов через Суэцкий канал.

Петров отметил, что даже на самых безопасных курортах Черного и Азовского морей отдыхающие чаще сталкиваются с медузами. Главный дискомфорт здесь доставляют медузы корнерот и аурелия. Еще десять лет назад их появление носило сезонный характер. В последние годы ученые фиксируют рост численности медуз в некоторых частях Черного моря и удлинение периода их пребывания у берегов. Специалисты связывают это явление с изменениями гидрологического режима. Что касается акул, то в водах российских южных морей практически отсутствуют те из них, которые могут представлять угрозу человеку.

Чтобы снизить риск встречи с акулой, эксперты советуют не купаться на рассвете и в сумерках - это время приема пищи у акул. Также не стоит плавать рядом с рыбацкими лодками. За ними часто тянется шлейф крови и остатков рыбин. Не стоит плавать и там, где скапливаются большие косяки рыб.

При встрече с акулой следует принять вертикальное положение тела, чтобы казаться больше. Ее могут отпугнуть размеры. Если начать барахтаться, то акула примет человека за умирающего тюленя и начнет атаковать. Заметив акулу, важно сохранять спокойствие и действовать последовательно. Не стоит отворачиваться от нее. Если хищник просто плавает поблизости, нужно, повернувшись к ней лицом, медленно перемещаться к берегу. Движения должны быть плавными и уверенными, поскольку резкие рывки могут спровоцировать атаку.