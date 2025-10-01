Что нужно знать перед поездкой в Оман

Оман становится новым хитом среди российских туристов. Эта восточная страна предлагает безвизовый въезд и комфортный пляжный сезон. При этом цены на туры оказались вполне доступными – от 137 тысяч рублей за двоих. Направление уже активно бронируют на осенние каникулы и зимние праздники.

Растущий спрос

Как отмечают представители турбизнеса, интерес к Оману устойчиво растет, причем в этом году спрос на осенние каникулы проявился особенно рано – первые бронирования начали поступать еще в июле. Несмотря на то что направление пока не получило массовой раскрутки, его потенциал оценивается высоко, в том числе потому что для россиян действует безвизовый режим пребывания до 30 дней.

Со стороны авиаперевозчиков также наблюдается активность. В Oman Air сообщили о планах по увеличению частоты рейсов между Москвой и Маскатом: с октября количество рейсов возрастет до 4 в неделю, в ноябре – до 5, а с декабря полеты станут ежедневными.

Параллельно россиянам предлагают блочную программу с вылетами из Москвы, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга с пересадкой в Дубае. В перспективе планируется дальнейшее расширение географии полетов.

Что важно знать туристу

Эта мусульманская страна отличается безопасностью и гостеприимством, однако требует соблюдения определенных норм поведения. Фотографирование правительственных зданий, военных объектов и местных жителей без разрешения строго запрещено.

В общественных местах рекомендуется носить скромную одежду, прикрывающую плечи и колени. Для туристов доступны многие мечети, включая Великую мечеть Султана Кабуса в Маскате, но при их посещении необходимо придерживаться строгого дресс-кода.

Транспортная инфраструктура имеет свои особенности: общественный транспорт развит слабо, поэтому наиболее удобными способами передвижения являются аренда автомобиля (дороги отличаются отличным качеством) или услуги такси. В гастрономическом плане страна предлагает знакомство с национальной кухней, основанной на рисе, мясе и рыбе, при этом алкогольные напитки доступны только в ресторанах и барах при отелях.

Планирование поездки

Пик туристического сезона в Омане традиционно длится с октября по конец марта, когда по всей стране устанавливается комфортная погода, идеальная как для пляжного отдыха, так и для экскурсий. По данным туроператоров, бронирования на этот период уже открыты, при этом среднее время планирования поездки составляет 3–4 месяца.

При организации путешествия важно учитывать, что в отличие от Турции или Египта, в Омане не предоставляются услуги отельного гида-сопровождающего. Русскоязычных гидов в стране ограниченное количество, поэтому экскурсии стоит бронировать заранее.

Большинство туристов предпочитают отдыхать в Омане 7–10 дней, выбирая в основном туры в столичный регион Маскат. Особой популярностью пользуются экскурсии в горные районы с возможностью проживания в отелях, в то время как курорт Салала пока остается менее востребованным. Это направление идеально подойдет ценителям природы, спокойного отдыха и активным путешественникам, предлагая дайвинг, треккинг и сафари по пустыне.

Стоимость туров

Оман – интересное и аутентичное направление с высоким уровнем сервиса и насыщенной экскурсионной программой. Цены на туры варьируются в зависимости от категории отеля, курорта и продолжительности отдыха. Несмотря на статус премиум-направления, найти тур по доступной цене вполне реально.

Стоимость недельного тура в пятизвездочный пляжный отель Маската начинается от 276 тысяч рублей на двоих с завтраками, а в четырехзвездочный городской отель – от 152 тысяч рублей. Тур в Салалу с проживанием в отеле 5* обойдется от 201 тысячи рублей. Шестидневные программы в премиальных отелях Маската стоят от 253 до 314 тысяч рублей. Наиболее доступные варианты с проживанием в отелях 4* без питания начинаются от 137,1 тысячи рублей за 7 ночей.

Также доступны пакетные туры с перелетом через Дубай из разных городов России. Стоимость тура в Маскат на 6 ночей с завтраками составляет от 141 тысячи рублей из Новосибирска, от 145 тысяч из Москвы и Казани, от 155 тысяч из Екатеринбурга. Поездка в Салалу с вылетом из Москвы обойдется от 143 тысяч рублей.