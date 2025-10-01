Собирающиеся в Китай туристы могут столкнуться с неприятным сюрпризом

Семьи, собирающиеся в поездки в ставший безвизовым для россиян Китай в ближайшие школьные каникулы, могут столкнуться с не самым приятным сюрпризом. Тем, у кого запланированы внутренние перелеты по стране, придется относительно дорого платить за билеты.

Даты отдыха школьников в России (4–12 октября при системе обучения по триместрам) почти совпадают с периодом главного государственного праздника в Китае – «Золотой неделей». Она приходится на 1–8 октября. 6 октября отмечаются День образования КНР и Праздник Луны – чжунцю, далее – «Середина осени», а вся неделя – нерабочая для большинства предприятий и учреждений. Жители Китая, где очень развит внутренний туризм, массово отправляются в поездки по стране. Из-за повышенного спроса цены авиабилетов растут.

Мы проверили в системах онлайн-бронирования тарифы на некоторые маршруты между китайской столицей и крупными мегаполисами. Слетать 7 октября из Пекина в Шанхай обойдется от 11,6 тыс. руб. плюс 0,7 тыс руб. за багаж – такой вариант предлагает China Eastern Airlines (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 17:30 30 сентября. – Ред.).

Чуть сэкономить можно, отправившись по маршруту днем ранее – Hainan Airlines доставит в Шанхай за 9,2 тыс. руб.

Для сравнения: перелет после праздников, 11 октября, стоит вдвое дешевле – от 5,6 тыс. руб. Такая цена у авиакомпании China United Airlines.

Места на рейсе Пекин – Гуанчжоу отправлением 7 октября предлагаются китайским нацперевозчиком Air China за 13,8 тыс. руб., багаж включен.

8 октября перелет на этом направлении еще дороже – от 14,8 тыс. руб.

А вот 11 октября из Пекина в Гуанчжоу авиакомпания 9 Air, например, доставит уже за 6,8 тыс. руб.

Для двух взрослых, путешествующих с ребенком школьного возраста, удорожание внутренних перелетов в праздничный период может вылиться в ощутимую сумму – 15–25 тыс. руб. с троих за рейс в одну сторону.

Как поясняют специалисты, накануне праздничных дат могут быть и проблемы с наличием авиабилетов – из-за повышенного спроса мест не всегда хватает, даже несмотря на большое число авиакомпаний на внутрикитайских маршрутах. Туроператоры учитывают график праздников в Китае и рекомендуют своим туристам планировать поездки с учетом всех возможных обстоятельств. Самостоятельным путешественникам желательно заранее поинтересоваться, не приходятся ли на даты поездки нерабочие дни в Китае и, соответственно, активизация поездок по стране.

Ранее мы писали, что число рейсов между РФ и КНР собираются нарастить до 200 в неделю.