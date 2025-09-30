Российские туристы вылетели из Бодрума спустя сутки ожидания

Пассажиры рейса WZ-4532 авиакомпании Red Wings, которые не смогли вылететь из турецкого Бодрума в Минеральные Воды 29 сентября, все-таки отправились в Россию спустя сутки ожидания. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

© tourdom.ru

Туристы должны были покинуть Турцию еще вчера, однако перед вылетом их предупредили о задержке. Рейс перенесли на 18:00, затем попросили подождать еще. Ближе к ночи россиянам раздали еду, напитки и развезли по отелям.

Уже во вторник выяснилось, что самолет не может отправиться в Россию из-за технических проблем. Авиакомпания приняла решение доставить пассажиров в Минводы резервным бортом. Однако его снова пришлось ждать.

По последним данным, рейс все же вылетел из Бодрума в пункт назначения в 14:23. Прибытие самолета ожидается в 16:28 по местному времени.

Ранее TourDom.ru писал, что накануне авиагавань Ставрополя приостанавливала работу из-за режима беспилотной опасности, что могло повлиять на воздушное сообщение в регионе, в частности и на рейсы в Минеральные Воды.