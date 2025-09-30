Индия неожиданно изменила порядок въезда в страну

Индия с 1 октября 2025 года вводит электронную карту прибытия e‑Arrival Card. Это замена привычной бумажной анкеты disembarkation cards, которые раньше заполняли по прилете или в самолете. Внести свои данные можно на сайте Indian Visa Online, где оформляются визы. Либо через приложение Su‑Swagatam.

Важный момент – сделать это нужно в течение 72 часов до прибытия. Ряд источников сообщил обратную информацию, что крайний срок, когда можно заполнить документ, – трое суток до вылета. Но это неверно. На текущий момент на ресурсе можно ввести информацию о прибытии до 4 октября включительно. Следующие даты пока что выбрать нельзя.

В соцсетях, посвященных путешествиям в Индию, продолжают идти споры на этот счет. Некоторые туристы, вылетающие в ближайшие пару дней, напрасно переживают о том, что их дедлайн уже прошел.

«Они реально это выкатили неожиданно. Я каждый день захожу на сайт клиентов оформляю – ничего не было. Столько людей получили визы заранее и забыли обо всем, ничего не отслеживают. Сейчас сюрприз будет», – говорят визовые агенты.

Переживать всё-таки не стоит от слова «совсем». Даже если эта новость пройдет мимо туристов, в течение нескольких месяцев (предварительно – до полугода) бумажные анкеты в аэропортах будут доступны. Но все же рекомендуется уже сейчас использовать онлайн-версию.

Как утверждают те туристы, которые уже успели опробовать новинку, портал работает достаточно стабильно. В анкету нужно внести паспортные данные, номер рейса, цель визита, адрес проживания, контактные данные.

После заполнения анкеты на почту должно прийти подтверждение с QR-кодом. Его нужно сохранить в телефоне или распечатать для предъявления на пограничном контроле. С этой частью процедуры все-таки возникают сложности:

«Все заполнила. Пишет, что успешно сгенерирована карта, есть номер – и больше ничего. А вот на почте тишина».

Ранее TourDom.ru писал, что с 15 октября Шри-Ланка отменит визу по прилете.