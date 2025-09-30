Конкуренция туроператоров обрушила цены на туры в Египет

Из Перми в Египет запланировано много рейсов. «Такой интенсивности прямых перелетов из города в Египет не было уже давно», – пишут турагенты в чате редколлегии «ТурДома».

Библио-Глобус с 7 октября будет отправлять туристов в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю «Аэрофлотом» и с такой же частотой – в Хургаду. С ноября суммарное число вылетов на оба курорта увеличится до 6 в неделю. Кроме того, раз в 9–10 дней запланированы рейсы на оба курорта авиакомпании AlMasria, места на бортах – у Coral Travel, Sunmar и Pegas.

Некоторые собеседники «ТурДома» сомневаются, что спрос окажется достаточным и туроператорам не придется сокращать программы. Вероятно, жесткая конкуренция уже сейчас отражается на ценах. Недельные туры в гостиницы 3* с отправлением в декабре предлагаются от 82 тыс. руб. за двоих, в отели 4* – от 97 тыс. руб. с питанием «все включено». Отдохнуть вдвоем в комплексах уровня 5* с пакетом all inclusive можно от 108 тыс. руб.

Опасения по поводу того, что загрузка рейсов окажется недостаточной, разделяют не все. В группе компаний «Финист Трэвел» отмечают: бронирования Египта идут на большую глубину. Туристов с детьми привлекает относительно непродолжительный перелет – 6 часов, тогда как до таиландского острова Пхукет, куда из Перми тоже есть прямые рейсы, время в пути составляет все 9 часов.

Пермские туристы традиционно отправляются на отдых за границу не только из своего города, но и из Екатеринбурга, до аэропорта которого можно добраться за 4–6 часов. Зачастую цены туров с отправлением из столицы Урала получаются более выгодными. Однако что касается египетского направления, то на предстоящий зимний сезон картина обратная: турпакеты из Екатеринбурга дороже – от 94 тыс. руб. за двоих. Из этого можно сделать вывод, что туристы из Перми, желающие отправиться в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, скорее выберут домашние рейсы, чем отправление из аэропорта Кольцово.

Помимо Египта и Таиланда, в зимнем туристическом «меню» пермских туристов будет Вьетнам – с прямыми вылетами в Нячанг авиакомпании AZUR air. Они начнутся с 24 ноября.

Ранее мы писали, что туристам в Новосибирске предложили допандемийный ассортимент туров за границу.