Турецкие туроператоры выступили против бронирования last minute

Ключевые игроки турецкой индустрии гостеприимства выразили серьезную озабоченность по поводу сложившейся рыночной тенденции, согласно которой республика все чаще воспринимается как направление для бронирования last minute. На Стамбульской туристической выставке (ITF) генеральный директор Fun&Sun Турция Огуз Эргюль призвал коллег к активным действиям по изменению этого стереотипа.

Его поддержали другие ведущие эксперты, единогласно констатировав, что 2025 год не оправдал ожиданий туроператоров. По мнению Огуза Эргюля, для успешного сезона критически важно эффективное раннее бронирование, и существующее положение вещей можно изменить при помощи выверенной стратегии.

Солидарен с этой позицией и член совета директоров Kilit Group Толга Килит, который подтвердил, что высокие ожидания на 2025 год не были оправданы. Он пояснил, что, несмотря на удачный старт кампании раннего бронирования, желаемых результатов достичь не удалось из-за высокой инфляции. Сложившаяся экономическая ситуация создала у туристов устойчивое впечатление постоянного роста цен, что спровоцировало массовый переход к бронированиям last minute.

По его словам, отрасли не удалось применить разумную стратегию управления загрузкой отелей, поскольку она не соответствовала рыночным реалиям. Эксперт выразил надежду, что полученный опыт позволит в следующем году принимать более обоснованные решения в условиях сохраняющейся инфляции и наладить четкое управление ценообразованием.

Проблему подтвердил и председатель правления Bentour Reisen Кадир Угур, отметивший, что после хорошего начала продаж кампания раннего бронирования остановилась, и туры вновь стали активно покупать непосредственно перед поездкой. Он указал на негативную практику ряда отельеров, которые в разгар сезона опускали стоимость проживания ниже цен раннего бронирования, что плохо повлияло на доверие клиентов. Кадир Угур опасается, что аналогичная ситуация может повториться в 2026 году, когда Турцию снова будут бронировать в последний момент.

Также он отметил, что из-за повышения цен для европейского рынка многие туристические компании завершают год с финансовыми потерями. «Не могу сказать, что 2025-ый был удачным. Туристы не приняли повышение цен. Они сказали, что не будут останавливаться в отеле за 1500 евро, в котором они в прошлом году отдыхали за 1000 евро», — пояснил Кадир Угур.

В августе TourDоm.ru писал, что в Турции зафиксирован шквал жалоб туристов на местные отели, дающие слишком большие скидки в высокий сезон. Гости, купившие туры по раннему бронированию, отмечают, что зачастую предложение last minute более выгодно, чем оформление поездки заранее.