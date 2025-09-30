Проще, чем кажется: где отдохнуть в бархатный сезон

Любители путешествий отметили Всемирный день туризма. Бархатный сезон продолжается. «Вечерняя Москва» вместе с вице-президентом Российского союза туриндустрии Дмитрием Гориным собрала самые популярные направления путешествий.

Октябрь, ноябрь — фактически это уже окончание бархатного сезона, который длится на многих курортах до середины ноября. В это время туристам доступно множество востребованных направлений: разные регионы России, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Вьетнам. Стимул для путешествий осенью — школьные каникулы: родители планируют отдых с детьми. К плюсам бархатного сезона можно отнести более доступные цены, меньшее число людей на курортах, больший выбор отелей и категорий номеров.

Средний чек по России на двоих — около 80 тысяч рублей на неделю. Средний чек по зарубежным путешествиям — от 150 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, в зависимости от стоимости проживания, категории гостиницы. Это тоже цена на двоих на неделю.

Сейчас один из самых популярных вариантов — Вьетнам. Те, кто бывал в странах Восточной Азии, точно не упустит возможности туда отправиться. Благо есть прямые рейсы в Нячанг, Ханой и Хошимин. Еще из вариантов: в октябре появляется рейс на Филиппины, правда, из Хабаровска, Иркутска, а не из Москвы, но это прямой перелет из нашей страны. Кстати, сейчас есть возможность полететь даже еще дальше: на остров Маргарита в Венесуэле. Рейсы туда выполняют две авиакомпании. И туроператоры предлагают турпакеты, которые, кстати, несмотря на долгий перелет, конкурентны по цене с другими странами.

Увидеть «руки Бога»

Отдыхать во Вьетнаме россияне могут без визы до 45 дней. Здесь можно полежать на пляже, искупаться и посетить достопримечательности. Бухта Халонг, жемчужина Вьетнама, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Богата необитаемыми островами, тайными пещерами. Очень популярен Золотой мост в Дананге. Он выполнен в виде золотой ленты, которую держат «руки Бога». В Нячанге расположены самые знаменитые вьетнамские грязелечебницы. В них можно славно отдохнуть после длительного перелета и пеших экскурсий.

Цена: от 133 тысяч рублей.

К Долине Царей

Октябрь — лучший месяц для пляжного отдыха в Египте. В воздухе +30 градусов, на море +28. Отпуск можно разбавить культурной программой, например поездкой в Луксор. Долина Царей хранит десятки гробниц фараонов и жрецов, включая знаменитую усыпальницу Тутанхамона. Любителей природных пейзажей поразит Белая пустыня с ее причудливыми, будто инопланетными меловыми образованиями. В Красном море недалеко от Дахаба есть популярное место для дайвинга — подводная пещера, глубина которой достигает 130 метров.

Цена: от 97 тысяч рублей.

За «солнечным камнем»

В Калининграде можно почувствовать дух старой Европы. Посетите древние кирхи и форты, прогуляйтесь по Куршской косе. После шторма можно отправиться на побережье в поисках «солнечного камня» — кусочков янтаря. Вечером послушайте камерную музыку в соборе на острове Канта и устройте дегустацию в рыбацких кварталах.

Цена: от 30 тысяч рублей.

Сноуборд на песке

Поехать за летней погодой можно в Арабские Эмираты. В числе развлечений катание на сэндборде (аналог доски для сноуборда, только кататься надо по пустынным барханам), гигантские парки аттракционов, Лувр (в ОАЭ он свой). Прогрессивным эмиратом считают Дубай, он подходит для молодежи. А самый строгий — Шарджа: здесь «сухой закон», не допускаются вольности в одежде. Курорт подходит для спокойного семейного отдыха с детьми. Погода в конце октября приятная: температура воздуха опустится к +33, а воды — к +31.

Цена: от 96 тысяч рублей.

Доверься течению

Тем, кто предпочитает размеренный отдых, стоит закрыть сезон речных круизов. Последние теплые дни на борту — это плавание по Волге, Каме или Дону, рассветы над водой, купола старинных храмов и купеческая застройка. Здесь можно наслаждаться тихим ритмом путешествия, любоваться природой и архитектурой.

Цена: от 40 тысяч рублей.

Будет вкусно

В Дагестане можно прогуляться по старинным улочкам Дербента, увидеть цитадель Нарын-Кала, насладиться видами Каспийского моря на крыше караван-сарая. Здесь можно исследовать Сулакский каньон, подняться на бархан Сарыкум, увидеть места съемок легендарного фильма «Белое солнце пустыни». Туристы попробуют местные блюда: хинкал, чуду, пироги, урбеч и абрикосовый бекмес.

Цена: от 52 тысяч рублей.

Шоу древнего города

Самарканд — один из древнейших городов на земле, главной достопримечательностью которого является Регистан — центральная площадь. Здесь расположено восхитительное медресе, чьи стены покрыты песочно-желтыми и ярко-бирюзовыми орнаментами. Некоторые элементы поразительно хорошо сохранились или были кропотливо восстановлены. Неудивительно, что Регистан был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По вечерам на площади проводят световые шоу: на мозаичных стенах под аккомпанемент национальной музыки разноцветные лазеры рисуют причудливые фигуры и узоры.

Цена: от 83 тысяч рублей.

Лучшие дары моря

На Дальнем Востоке октябрь дарит особое настроение. В Приморье можно отправиться на прогулку по сопкам и тихим бухтам, побывать на острове Русский, увидеть маяк на косе и насладиться прохладным морским бризом. Камчатка и Сахалин также радует туристов — в бухтах можно наблюдать за морскими птицами, посетить фермы устриц и попробовать свежайших крабов.

Цена: от 97 тысяч рублей.

СВОЕ, РОДНОЕ

Эксперт по путешествиям сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова рассказала, где стоит провести ноябрь в России.

Карелия — особая сказка. Здесь можно прокатиться на ретропоезде по хвойным лесам, где пахнет дровами, посетить Дом куклы и познакомиться с хаски и северными оленями. В горном парке «Рускеала» можно увидеть мраморный каньон, где добывали камень для дворцов Петербурга, а на острове Кижи — деревянные церкви под снежной шапкой. Туристы попробуют воду первого курорта, I, заглянут в дендрарий с карельскими березками и посетят места съемок фильма «А зори здесь тихие».

На юге можно отправиться в Тамань, где проложены маршруты по античному полису, виноградникам и озеру Абрау. Здесь можно устроить эногастрономическое путешествие, попробовать сочетания локальной кухни и терруарных вин, пройтись по виноградникам и совершить прогулку на ретропароходе по озеру.

В Адыгее комфортно в это время года, туристы могут искупаться в термальных источниках, проехать по живописным хребтам на конях, спуститься в пещеры и каньоны, отправиться на рафтинг и насладиться знаменитым адыгейским гостеприимством.

Те, кто мечтает увидеть северное сияние, могут отправиться за полярный круг, в Мурманск и Архангельск. Совершите морскую прогулку, устройте фотоохоту на китов, погуляйте на пляже «Яйца драконов», попробуйте саамскую кухню и устройте пикник в чуме.

«ПЛЯЖНЫЕ» ШТРАФЫ

На пляже Ла Пелоза, Сардиния, запрещено использование полотенец. Отдыхающие уносят с собой слишком много песка: береговая зона теряет из-за этого естественный природный ресурс с огромной скоростью.

На Майорке вы можете получить штраф за возведение песчаных замков. То же самое относится и к филиппинскому острову Боракай. Это якобы негативно влияет на состояние пляжа.

Строжайший запрет введен на острове Пхукет в Таиланде. Популярный пляж Май Кхао полюбился людям тем, что рядом с ним находится взлетно-посадочная полоса аэропорта. Но делать селфи или фотографироваться на фоне живописных видов нельзя. С весны 2019 года максимальным наказанием за нарушение является смертная казнь.

Жители Капри не любят стандартную обувь для пляжа — шлепки. Поэтому на Капри издали закон, который запрещает носить открытую пляжную обувь.

В Египте под запретом вывоз кораллов и ракушек, даже самых маленьких. За нарушение — штраф. Дешевле поискать красивый сувенир в лавочке для туристов.