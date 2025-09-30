По какой детали в туристах узнают россиян в любой точке мира

Названа характерная черта россиян, по которой их можно опознать в любой точке мира
Жительница Екатеринбурга узнала в туристах, отдыхающих в Турции, соотечественников по одной детали. Найдя отличительную черту россиян, девушка решила проверить теорию и оказалась права.
Россиянка нашла отличительную черту, которая характерна только для туристов, прибывших из России.
О своем опыте рассказала жительница Екатеринбурга, которая отдыхала в Аланье. На пляже она заметила отдыхающих, которые принесли с собой кулек семечек.
«Это выглядит забавно и даже смешно. Но сразу становится понятно, кто из отдыхающих — россиянин», —приводит слова туристки URA.RU.
Девушка решила проверить свою теорию и стала знакомиться с людьми, у которых видела семечки. Все, с кем удалось поговорить путешественнице, оказались россиянами.
При этом в прошлом году туристка узнавала в отдыхающих соотечественников по фирменным пакетам маркетплейсов.
Ранее турист рассказал, как к россиянам относятся в Грузии.