По какой детали в туристах узнают россиян в любой точке мира

Жительница Екатеринбурга узнала в туристах, отдыхающих в Турции, соотечественников по одной детали. Найдя отличительную черту россиян, девушка решила проверить теорию и оказалась права.

Россиянка нашла отличительную черту, которая характерна только для туристов, прибывших из России.

О своем опыте рассказала жительница Екатеринбурга, которая отдыхала в Аланье. На пляже она заметила отдыхающих, которые принесли с собой кулек семечек.

«Это выглядит забавно и даже смешно. Но сразу становится понятно, кто из отдыхающих — россиянин», —приводит слова туристки URA.RU.

Девушка решила проверить свою теорию и стала знакомиться с людьми, у которых видела семечки. Все, с кем удалось поговорить путешественнице, оказались россиянами.

При этом в прошлом году туристка узнавала в отдыхающих соотечественников по фирменным пакетам маркетплейсов.

