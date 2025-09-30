Туристам рассказали, как узнать заблокирован ли их телефон в Египте

Туристов очень беспокоят новые ограничения в Египте на использование местных симок. Чтобы пользоваться ими в телефонах, привезенных из России, необходимо оплатить пошлину в размере 38,5%. В противном случае через 90 дней после регистрации номера в сети, смартфон заблокируют. Многие отдыхающие, которые ранее покупали египетскую карту, не понимают, смогут ли пользоваться устройством в ближайшей поездке.

Туристы опровергают мнение, что новые требования коснутся лишь постоянно проживающих в стране. Многие по-прежнему предпочитают покупать местные симки по нескольким причинам:

«Мы ездим 4–5 раз в год в разные места. С мобильной связью удобнее, чем с Wi-Fi. Но теперь 90 дней истекают примерно на 2 поездке, и телефон блокируют», – говорят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Некоторые ездят не так часто, но их не устраивает качество Wi-Fi в отелях:

«Сеть часто не покрывает всю территорию, скорость низкая, а многие программы, в том числе Сбербанк, не открываются».

Перед очередной поездкой на курорт туристы пытаются понять, превратится их мобильник на территории Египта в «кирпич» или нет. Дело в том, что если вы в этом году впервые пользовались египетскими симками, как только вы снова приедете в Египет, система опознает аппарат по IMEI и заблокирует его. Вне зависимости от того, будет ли установлена старая местная, новая местная или российская сим-карта, связь будет только по Wi-Fi.

Для проверки статуса своего телефона нужно воспользоваться приложением Telephony. Оно доступно в магазинах AppStore или GooglePlay. Нужно установить его, ввести IMEI-код и узнать статус устройства в системе. Единственный нюанс – сделать это в России не получится. Приложение скачивается из AppStore, но при попытке вбить IMEI блокирует само себя на 24 часа за якобы избыточное количество попыток. Скачать его из GooglePlay и вовсе не получилось.

Полный функционал доступен только в египетских сетях. На устройства, за которые необходимо оплатить сбор, должно прийти СМС, далее нужно зайти в приложение и уточнить сумму. По IMEI считывается тип устройства и определяется пошлина в размере 38,5%. Например, туристка поделилась скриншотом, где на ее телефон HUAWEI приложение насчитало более 18 тыс. египетских фунтов. «Покупала за 50 тыс. руб. А налога больше 30 тыс. насчитали», – делится она. Сумму приложение определяет исходя из внутренних цен Египта.

Далее можно при необходимости пройти регистрацию и оплатить пошлину. Вариантов оплаты много: международные банковские карты, отделения банков, электронные кошельки банков или операторов связи, POS-терминалы. Полный список есть на сайте приложения.

Те туристы, которые пользовались местными симками до 1 января 2025 года, могут не переживать. Это уже проверили опытным путем через то же приложение и подтверждают скринами в комментариях наши подписчики – они в системе зарегистрированы: «Только что попросила друзей-египтян, они по IMEI проверили – все ок».

Ранее TourDom.ru писал, что туристам придется оплатить 38% стоимости смартфона за возможность пользоваться мобильной связью в Египте.