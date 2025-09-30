Пострадавшей от мошенников в Таиланде россиянке помогут вернуться на родину

Российское посольство в Республике Союз Мьянма помогло гражданке России, которая стала жертвой мошенников в Таиланде. В настоящее время идет оформление документов, чтобы женщина могла вернуться на родину, сообщает «360.

Посольство вместе с профильными органами Мьянмы определило местонахождение россиянки и передало данные в региональный полицейский миграционный центр. Власти Мьянмы оказывают содействие в разрешении сложной ситуации.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянку обманули мошенники и она не может покинуть азиатскую страну. Как пояснили в посольстве России, с 2024 года правительства Мьянмы и Таиланда активно борются с центрами онлайн-мошенничества. Эти центры находятся под контролем организованных преступных группировок, сообщает РИА «Новости. За это время удалось освободить около 10 тысяч иностранных граждан, ставших жертвами обмана.

В посольстве призвали россиян с осторожностью относиться к объявлениям о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в Таиланде. За ними могут стоять преступные синдикаты.

Ранее полиция Испании освободила граждан Беларуси из трудового рабства в Евросоюзе. Их заставляли работать по 12 часов в сутки в антисанитарных условиях, чтобы погасить якобы имеющийся долг. В ходе операции были задержаны более 20 граждан Испании. Им предъявили обвинения в мошенничестве, торговле людьми и контрабанде.