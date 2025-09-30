В систему «все включено» в Турции внесут изменения

В Турции пытаются решить вопрос с отходами отелей, которые работают по системе «все включено».

© runews24.ru

Речь о продуктах питания, которые гостиницы выбрасывают в большом количестве. Например, в отеле на тысячу гостей ежемесячно выбрасывают 6 тонн пищи.

Руководитель турецкой Профессиональной ассоциации менеджеров отелей (POYD) Хакан Саатчиоглу считает, что гостиницам, которые борются с расточительством, необходимо выдавать сертификаты.

Для его получения гостинице придется принять меры для снижения объемов пищевых отходов, проинформировать гостей об этом.

«На мой взгляд, 90% гостиниц будут заинтересованы в получении такого документа", - отметил Саатчиоглу в разговоре с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Турция сохранит систему «все включено». Ранее туроператоры предупредили, что отдых в Турции подорожает.