Эксперт объяснил, как зимой изменятся цены на туры

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян поделился прогнозом на текущий осенне-зимний сезон в выездном туризме. Эксперт оценил влияние курса рубля и авиационных ограничений на стоимость путешествий.

Мурадян пояснил, что по сложившейся практике рубль традиционно ослабевает в конце года. По его мнению, в текущих условиях эту тенденцию могут усилить такие факторы, как отмена репатриации валютной выручки, налоговые периоды и потребность в пополнении бюджета.

«Туристам, планирующим поездки, рекомендуется обратить на это внимание и покупать валюту под поездки уже сейчас», – приводит его слова «Вестник АТОР».

Эксперт добавил, что резкого снижения цен на туры в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в ближайшее время не ожидается. Мурадян пояснил, что туроператоры выходят на зимний сезон с осторожными планами по продажам, что исключает возможность демпинговой конкуренции на этих направлениях.

