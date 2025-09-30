Песчаная лилия на турецком пляже может обойтись в 11 тысяч евро

Безобидный сувенир с пляжа может привести к финансовой катастрофе для отдыхающих в Турции. За сорванный цветок или подобранную ракушку местные власти взимают штрафы, исчисляемые тысячами евро.

На популярных турецких курортах начали действовать новые природоохранные правила, делающие бездумный сбор сувениров с пляжа чрезвычайно дорогим удовольствием. В районе Газипаша за сорванную песчаную лилию, находящуюся под государственной защитой, с туриста могут потребовать до 11 400 евро.

Это растение считается частью национального достояния, и любое посягательство на него трактуется как серьезное экологическое преступление.

Как поясняют местные власти, хрупкая экосистема побережья нуждается в строгой охране от необдуманных действий отдыхающих. Песчаные лилии оказались на грани исчезновения, что и вызвало необходимость введения столь значительных финансовых санкций. На пляжах уже размещены соответствующие предупреждающие таблички, а службы безопасности проводят разъяснительные беседы с прибывающими гостями.

Путешественникам следует проявлять особую внимательность, поскольку под запрет попадает не только срыв цветов, но и выкапывание луковиц, и сбор ракушек в охраняемой зоне. Игнорирование этих норм способно омрачить отпуск серьезными финансовыми потерями, превратив безобидный цветок в самый дорогой сувенир из поездки.