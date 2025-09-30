Кораблики атакуют: какие опасности поджидают на популярных курортах

Отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российских туристов из-за нашествия опасных медуз, известных как португальский кораблик, или физалия. Их укусы оставляют на коже глубокие, разъедающие ожоги, которые не заживают месяцами. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще опасности поджидают российский туристов в открытой воде.

Нашествие медуз

У восьмилетнего мальчика, отдыхающего в Таиланде с семьей, развился некроз тканей ног после атаки португальского кораблика. Ребенок провел два месяца с жуткими болями.

— Медузы появляются в разные сезоны и чаще всего приплывают неожиданно. Обитают преимущественно в южных морях. При наличии медуз в море желательно, конечно, воздержаться от купания, — рассказала «ВМ» эколог и член Общественного совета базовой организации государств — участников СНГ по экологическому образованию Ирина Головачева.

Буквально месяц назад отдыхающих в Крыму «выгнали» с пляжей медузы. Возле некоторых берегов слой морских беспозвоночных достиг метра. Как купаться в таких условиях?

Лучше перебдеть

В Египте серьезную опасность представляют хищные акулы. Около десяти пляжей в Хургаде были закрыты в целях безопасности посетителей. Случаев нападения не было, но предостеречь гостей после прошлогодних событий надо. Специалисты предупреждают, что встретить в Египте можно тупорылую и тигровую акулу.

Книдарии охотятся

В открытой воде могут задать жару книдарии.

— Это красивые, но часто опасные морские обитатели: кораллы, гидроидные полипы и актинии (морские анемоны). Их клетки выделяют токсины. Они поражают кожу, вызывая боль, жжение и зуд. Часто встречаются в теплых морях и не выглядят как то, чего мы привыкли опасаться, — добавила Ирина Головачева.

Мало не покажется

Что, если обычное растение, которое находится на морском дне, окажется смертельно опасным? К сожалению, это не миф. Гидроидные полипы являются одними из самых опасных морских обитателей.

— Они предпочитают мелководье. Самые ядовитые — огненные (жгучие) гидрокораллы (миллепоры). Их ожог может быть смертельным для человека, — отметила Головачева.

Встретить их можно на побережье Красного и Карибского морей.

Берегитесь хвоста

Представляют опасность мурены, морские змеи, осьминоги и морские ежи.

Морской скат, тоже обитающий на мелководье, часто атакует шипом и выделяет отравляющее вещество. Так что лучше держаться подальше от его хвоста. Электрические скаты могут создавать напряжение до 220 вольт. Австралийский актер Стив Ирвин умер от нападения ската-хвостокола.

— Неизвестных морских обитателей следует считать потенциально опасными. Причем угрозу представляет не только яд, но и инфекции, которые они могут занести при контакте с человеком, — заключила эколог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Пинаев, член Общественного совета при Минприроды России:

— Есть общие правила безопасности, нарушение которых в любом месте может привести к травмам или вызвать агрессию даже самого миролюбивого животного. Стоить отметить, что страшное с виду и крупное животное не всегда представляет реальную опасность… А вот яркие и маленькие могут быть смертельно ядовитыми.

На Сейшельских Островах минувшим летом произошел прохожий случай — россиянин по имени Павел приехал отдыхать на курорт в район города Бэ Сент-Анн, и во время купания в Индийском океане на него напала медуза с длинными щупальцами и ядом, парализующим жертву. Местные врачи быстро промыли раны водой, дали туристу антигистаминные препараты и охладили место укуса.