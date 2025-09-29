Туристы из России протестировали новый турецкий бутик-отель

Новый отель SY Hotels Belek 5* находится не в популярном Белеке, как можно предположить, а в его пригороде – в поселке Кадрие, на третьей линии от моря.

Гостиницу представили как «первый турецкий бутик-отель». Она открылась в июне и сразу столкнулась с волной негативных отзывов. Редакция TourDom.ru выяснила, что изменилось к концу сезона.

Изучив популярные площадки с откликами туристов, мы увидели: изначально основной проблемой называли пляж, который отель арендует у города. Туристам не нравилось, что там загорают все, кто захочет:

«Сначала нашествие каких-то бомжей, потом люди купали свою огромную собаку, все боялись, не могли зайти в море, потом весь пляж заполонили дети, орали, делали зарядку и ловили рыбу».

Кого-то не устроил вид местных жителей с палатками и алкоголем, а также и внимание посторонних мужчин.

«Как в Анапе – яблоку негде упасть», – сетуют туристы.

И конечно, в море грязь, мусор. Да еще и зонты маленькие – от солнца почти не спасают.

Администрация, по словам отдыхающих, не решала проблему. Альтернатива – пляж соседнего отеля – устраивала не всех. Шаттл до пляжа ходил раз в час и был переполнен. Однако в сентябрьских отзывах о нашествии посторонних уже ни слова, туристы стали писать, что «пляж чистый».

Мнения о бассейнах также разделились. Если сразу после открытия отеля посетители сообщали о занятых с утра лежаках и невнимательных спасателях, то в сентябре в отзывах стали чаще говорить, что лежаков хватает. К уборке тоже поначалу были вопросы, но сейчас претензий нет – со слов отдыхающих, везде «чисто», «уборка каждый день».

Некоторые гости на старте сезона жаловались на запах краски, неполадки с сантехникой и кондиционерами. К сентябрю, судя по отзывам, проблема была решена.

К еде двоякое отношение. Одни жаловались на фастфуд на обед и на не слишком удобную организацию питания:

«Пока принесешь мясо с уличного гриля, остынет гарнир, оставленный в ресторане».

Другие хвалят и пиццу, и бургеры, и антрекоты, приготовленные на огне.

Отмечают турецкий ресторан:

«Очень советую брать именно турецкую кухню – от гёзлеме до пахлавы, вымоченной в молоке, просто слюнки текут от мысли об этих вкусняшках».

Нравится туристам, которые отдыхали в сентябре, и основной ресторан. Они говорят, что еда там свежая и постоянно меняется. Отмечают красивую кофейню с разнообразными десертами, в частности пирожными макарон каждый день. Радуются тому, что для малышей есть пюре в баночках.

Пару слов об анимации. Мы заметили претензии от родителей: некоторые сочли аниматоров «унылыми», а рабочий день в детском клубе слишком коротким. Вместе с тем комплиментов удостоилась работа диджея: тем, кто ходил на вечеринки, понравилась музыка.

В числе плюсов – удачное расположение напротив известного парка Land of Legend, необычный для Турции формат бутик-отеля, приятный «инстаграмный» дизайн.

«Мы чувствовали себя как в Италии», – пишут туристы.

Из пожеланий – добавить русскоязычных сотрудников.