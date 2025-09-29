В Таиланде хотят отменить безвиз из-за поведения российских туристов

В Таиланде снова предлагают пересмотреть визовую политику. На этот раз вопрос поднял представитель Пхукета в парламенте Таиланда и секретарь комиссии по туризму Чалермпонг Сэнгди. А причиной для дискуссии стали громкие скандалы с участием россиян.

Так, на прошлой неделе треш-блогер Георгий Дзугкоев занялся публичным сексом в кузове пикапа, который рассекал по Пхукету. Видео быстро завирусилось и вызвало широкий резонанс в соцсетях. Туриста быстро задержала полиция, которая также ходатайствует о его выдворении и занесении в черный список, но сам ролик до сих пор только набирает просмотры.

Еще один иностранец устроил голые танцы на Бангла Роуд и также стал звездой интернета. Сначала его посчитали гражданином РФ, но после разбирательств выяснилось, что это гость из Британии.

В качестве реакции на это Чалермпонг Сэнгди опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил: «низкокачественные туристы» наносят непоправимый ущерб имиджу Таиланда. А причина – безвизовый режим с рядом стран. К сообщению он приложил коллаж: фото арестованного российского туриста и копии официальных писем к главе Иммиграционного бюро и губернатору Пхукета.

«Это лишь малая часть того, что становится достоянием публики. Уверен, что подобных происшествий гораздо больше, но они остаются вне поля зрения властей. Суть же везде одинакова – вызывающее и асоциальное поведение. Безусловно, к нам приезжают и порядочные гости, но отрицать проблему нельзя. Многие туристы наносят ущерб, который несоизмерим с их тратами. И корень этого – политика безвиза», – заявил Чалермпон Сэнгди.

Он также добавил, что туризм является основой экономики Пхукета, однако приносить пользу могут только «настоящие туристы», а не те, кто компрометирует имидж курорта.

На текущий момент граждане России могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней, при обязательном условии оформления цифровой карты прибытия (TDAC). Однако под влиянием последних событий этот либеральный режим может быть пересмотрен.