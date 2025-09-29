Туристы в шоке от наглости посредников, помогающих оформлять испанские визы

Туристы удивляются, что на фоне проблем с оформлением испанских виз в последние недели ничуть не уменьшается количество предложений от посредников, которые готовы брать деньги взамен на помощь в поиске слота и подаче документов. Порой их компетенции оставляют желать лучшего:

© РИА Новости

«Заплатили человеку. Выяснилось, он самостоятельно как человек ловит нам слот. Так еще и делает это нерегулярно. О том, что новые слоты на октябрь выкинули в систему, от меня узнал», – негодуют отдыхающие.

«У меня тоже была уверенность, что у агентов есть боты. Ну или какая-то другая возможность вовремя узнать о начале записи. А оказывается, ничего необычного, с таким же успехом я бы сама могла мониторить время от времени и пытаться записаться», – вторят им другие туристы.

Ну а теперь чуть подробнее о проблемах. В конце прошлой недели визовый центр Испании добавил слоты на октябрь в Москве и Петербурге. И их былозначительно меньше, чем раньше:

«Такого даже в летние месяцы не было, когда очень высокий спрос. В Москве обычные места за 20–30 минут закончились, премиум – за пару часов».

Найти места в Петербурге на первую половину октября еще есть возможность. А вот в регионах, где присутствует BLS Spain, все еще ждут мест на октябрь.

Вторая проблема в том, что все слоты, которые были доступны на октябрь, заточены под индивидуальную подачу одного заявителя. У тех, кто едет не в одиночку, проблемы с тем, чтобы одновременно подать документы на всех участников вояжа.