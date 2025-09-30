Правила въезда на Кипр для россиян в 2025 году

В 2025 году Кипр вошел в топ самых безопасных стран для россиян: по данным аналитиков, на него приходится не более 0,7 процента страховых случаев. Туристов Кипр привлекает чистым морем, разнообразием местных продуктов и развитой инфраструктурой — здесь понравится как семьям с детьми, так и шумным компаниями, ценящим насыщенную ночную жизнь. «Лента.ру» выяснила, какие правила въезда на Кипр действуют для россиян в 2025 году.

Курорты Кипра: главное

Руководитель пресс-службы компании FUN&SUN Ольга Ланская в разговоре с «Лентой.ру» отметила: в Республику Кипр можно летать с мая по октябрь — именно в это время там купальный сезон, и температура воздуха наиболее комфортна для пляжного отдыха, около плюс 30 градусов.

Море у берегов на острове неглубокое, поэтому хорошо прогревается и даже в ноябре вода еще теплая — ее температура составляет от плюс 20 до плюс 23 градусов. Некоторые отдыхающие купаются даже в январе — зима здесь тоже очень мягкая, днем воздух может прогреваться до плюс 23 градусов.

Скрасит и разнообразит пребывание на Кипре развитая курортная инфраструктура. Остров может похвастаться чистыми пляжами и богатым культурным наследием.

Кипр отличает прекрасный сервис и ориентированность на туристов из России: в местных отелях и ресторанах есть русскоговорящий персонал, а меню и вывески дублируются на русском языке Ольга Ланская руководитель пресс-службы

Директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов в беседе с «Лентой.ру» отмечает: многие путешественники стремятся побывать на Кипре, чтобы посетить древние православные храмы и монастыри или отправиться в морские круизы. Ценителей истории и природы на Кипре привлекают монастыри Киккос и Махерас, бухта Петра-ту-Ромиу, а также живописные деревушки Лефкара, Омодос и Какопетрия, дополняет в разговоре с «Лентой.ру» руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

Местная кухня — смесь греческих, турецких и ближневосточных традиций — делает гастрономическую часть поездки не менее важной, чем пляжная или экскурсионная.

Самые популярные курорты Кипра

Общие требования для въезда на Кипр

До 2022 года россияне могли попасть на Кипр по провизе, упрощенному документу, который можно было оформить онлайн на сайте консульства Республики Кипр. Он действовал только для граждан, которые летят напрямую, без пересадок. С 2022 года прямых рейсов из России на Кипр нет, и оформление провизы недоступно.

Так что попасть на остров россияне могут только с полноценной визой — подойдет национальная кипрская или шенгенская.

Вне зависимости от того, какую визу вы планируете делать, основным документом для въезда на Кипр является загранпаспорт, срок действия которого должен превышать 90 дней после планируемой даты выезда с острова.

Визы для въезда на Кипр

Шенгенская виза

Въезд на Кипр возможен при наличии действующей шенгенской визы. Причем попасть в Республику могут обладатели однократной или многократной визы, но сначала придется въехать в страну Шенгенской зоны, а оттуда — на Кипр, говорит в беседе с «Лентой.ру» Михаил Островерхий.

Обладатели шенгенской визы могут находиться на острове до 90 дней в течение 180 суток.

Россияне в 2025 году могут оформить шенгенскую визу через консульские отделы посольств Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии и других стран Европы за некоторыми исключениями. Процедура занимает от 6 рабочих дней до пяти недель и стоит 90 евро (примерно 8800 рублей), причем у каждой страны свои требования к заявителям. Подробнее о шенгене мы рассказывали в этой статье.

При этом если вы посещаете не только Кипр, но и другие страны, при транзите через них важно учитывать актуальные местные требования: это может быть ПЦР-тестирование или дополнительные страховые полисы, предупреждает в беседе с «Лентой.ру» руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

Национальная кипрская виза

Бывает нескольких видов.

Транзитная виза типа А. Действует до пяти дней при пересадке в аэропортах Ларнаки и Пафоса или при транзите через порт Лимассола.

Краткосрочная виза типа С. Ее выдают сроком до трех лет для однократного или многократного въезда, это основная виза для туристов. Действует 90 дней.

Долгосрочная виза типа D. Если вы планируете оставаться на Кипре дольше — тогда придется оформить долгосрочную визу категории D. Ее выдают на срок до одного года для учебы, работы, бизнеса или волонтерства. Следующий этап после оформления визы типа D — это вид на жительство.

Порядок оформления

Если едете на Кипр отдыхать, вам понадобится краткосрочная виза С.

Документы на ее оформление принимают консульства Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Заявления рассматривают около семи рабочих дней, сбор составляет 90 евро (около 8800 рублей).

Процедура получения национальной кипрской визы достаточно быстрая и понятная, а пакет документов ограничен базовыми требованиями — их полный список можно уточнить в визовом отделе Ольга Ланская руководитель пресс-службы

Так, для оформления краткосрочной визы типа С в Москве потребуется предоставить следующие документы:

анкету — ее заполняют на английском языке; загранпаспорт, срок действия которого превышает три месяца на момент планируемой даты выезда с острова, минимум с двумя чистыми страницами; копию главной страницы загранпаспорта; копию всех заполненных страниц внутреннего паспорта РФ; две цветные фотографии 3 × 4 см на светлом фоне; справку с работы с указанием оклада или справку с учебы — чтобы подтвердить социальный статус и связи с родиной; для безработных — трудовую книжку, а также свидетельство о браке или документы на недвижимость; выписку с банковского счета с движением средств за последние три месяца либо спонсорское письмо для тех, чью поездку оплачивает родственник; выписку из Фонда пенсионного и социального страхования РФ за последние 10 лет; медицинскую страховку со стандартным покрытием от 30 тысяч евро, действительную в зоне Шенгенского соглашения и на Кипре; бронь жилья и билетов (в консульстве могут потребовать подтверждение оплаты); у тех, кто летит на Кипр не по путевке, могут попросить предоставить план поездки.

Перед подачей документов стоит проверить их точный список в конкретном консульстве — позвонить туда в рабочие часы либо зайти лично: перечень необходимых бумаг обычно вывешивают при входе.

Для детей нужно дополнительно предоставить:

оригинал и копию свидетельства о рождении; если ребенок едет только с одним родителем — согласие на выезд от второго, а если родительские права есть только у одного взрослого, то это необходимо подтвердить; визы родителей или взрослых, которые сопровождают ребенка; копии внутренних паспортов родителей.

Когда подавать документы

Заявление на визу следует подавать не позднее, чем за 15 календарных дней до поездки. В некоторых случаях заявление могут рассматривать до 45 дней.

Таможенные правила на Кипре

При планировании поездки на Кипр особое внимание следует уделить таможенным правилам, которые действуют на острове, говорит Любовь Воронина. В Республику разрешен беспошлинный ввоз ограниченного количества алкоголя, табачных изделий и парфюмерии.

На Кипр запрещено ввозить сельскохозяйственную продукцию (мясную и молочную, семена и саженцы растений) без соответствующих сертификатов, наркотические вещества и оружие, включая выкидные ножи. Вывоз из Республики антиквариата и культурных ценностей также категорически запрещен Любовь Воронина руководитель международных проектов

Владельцам домашних животных следует учесть, что отели Кипра не принимают питомцев, а их ввоз требует оформления специальных документов и карантина.

Нормативы беспошлинного ввоза для туристов на Кипре

Без декларирования на Кипр нельзя ввозить больше 10 тысяч евро наличных денег (или эквивалент в другой валюте), дополняет Эмиль Зиядинов. При превышении суммы в обязательном порядке необходимо заполнить таможенную форму. Важно учесть, что из России наличными деньгами разрешено вывозить сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.

Как подготовиться к поездке на Кипр

Туристам, которые планируют путешествие на Кипр, будет полезно сохранить номер телефона отеля, а также уточнить, как связаться с авиакомпанией, которая организует перелет, и сайтом, где бронировались билеты, говорит Эмиль Зиядинов. У крупных сайтов-агрегаторов обычно есть контакт-центр, который помогает путешественникам в случае проблем с билетами или отелем.

Полезные контакты для туристов на Кипре

Для поиска актуальной информации о визах и правилах въезда на Кипр стоит пользоваться сайтами МИД РФ, Посольства Кипра в России, а также уточнять данные у авиакомпаний и туроператоров, дополняет Михаил Островерхий. При этом важно учесть, что легальный въезд на территорию возможен только в том случае, если он осуществляется через официальные пункты пропуска — аэропорты Ларнаки и Пафоса, а также морские порты Ларнаки и Лимассола.