У «Аэрофлота» продолжаются распродажи на ближайшие дни. На этот раз авиакомпания выставила дешевые билеты по популярным туристическим направлениям с вылетом 30 сентября и 1 октября. Правда, по некоторым маршрутам их быстро разбирают.

Завтра и послезавтра можно отправиться из Москвы на Пхукет за 10,8 тыс. руб. По такой цене доступен перелет по безбагажному тарифу на одном из двух ежедневных рейсов нацперевозчика, в стоимость включен провоз до 10 кг ручной клади. Для сравнения: перелет по этому маршруту в другие даты обойдется как минимум в 4,5 раза дороже.

По такому же прайсу туристы могут вылететь 30 сентября и 1 октября из Шереметьево в Бангкок и Дубай. Перелет в ОАЭ 3 октября тот же «Аэрофлот» предлагает по цене выше в 3 раза, а в столицу Таиланда 2-го – ровно в 10 раз.

А вот на Мальдивы билеты по промотарифам – за 10,8 тыс. – остались в наличии лишь на сегодня. Благо рейс отправляется в 22:35 и успеть еще можно. На 30 сентября и 1 октября тот же one way «эконом лайт» без багажа предлагается уже за 222 тыс. руб.

Еще осталась возможность недорого улететь 1 октября из Москвы на Хайнань за 10,7 тыс. руб. В Нячанг распродажные билеты по той же цене остались только на сегодня. На завтра они стоят уже 207 тыс., то есть в 20 раз дороже.

В Анталью осталось всего два места за 5,7 тыс. на завтра и три – на послезавтра. В дальнейшем их можно забронировать за 26 тыс.

Выгодные предложения есть и для туристов из регионов. Например из Санкт-Петербурга за 5 тыс. руб. можно 1 октября отправиться в Анталью, 30-го и 1-го – в Стамбул. Жителям Екатеринбурга доступны интересные варианты на 1 октября – в Стамбул за 5 тыс. руб. и в Бангкок за 10.