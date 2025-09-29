Почему россияне все чаще выбирают Вьетнам вместо Таиланда

Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезными вызовами накануне высокого сезона 2025 года. Укрепление национальной валюты, рост цен и обострение проблем с безопасностью вынуждают россиян и путешественников из других стран пересматривать планы и искать более доступные альтернативы. Наиболее выигрышной в этой ситуации оказалась соседняя страна – Вьетнам, где активно развивается туристическая инфраструктура.

Проблемы туристического сектора Таиланда

По данным портала «Турпром», эксперты предупреждают: если в ближайшее время не будут предприняты меры поддержки, туристическую сферу королевства ждет непростой период. Авиаперевозчики также выражают обеспокоенность – высокий сезон, приходящийся на конец 2025 и начало 2026 года, может стать решающим для отрасли.

Отсутствие государственных стимулов приведет к падению интереса к стране и ударит по всей экономике, для которой туризм является ключевой статьей дохода.

Фактор безопасности и конкуренция Вьетнама

Одним из главных факторов сокращения турпотока стали вопросы безопасности. Особенно это отразилось на туристах из Китая: за первые месяцы 2025 года их число снизилось более чем на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время Вьетнам продолжает укреплять позиции на туристическом рынке. Там активно строят новые маршруты, обновляют достопримечательности и предлагают более низкие цены на отдых, что делает страну привлекательнее для иностранцев.

Что предлагают специалисты

Для того чтобы удержать туристов и вернуть доверие, в том числе со стороны российских путешественников, Таиланду необходимо предпринять комплекс шагов.

Эксперты советуют сосредоточиться на обеспечении безопасности отдыхающих, запуске новых туристических продуктов и расширении внутренней инфраструктуры. Кроме того, возможны государственные меры поддержки – например, субсидии на перелеты для иностранцев или программы по снижению стоимости пребывания в стране.

Без таких решений туристический поток продолжит уходить в соседние страны, предупреждают специалисты.