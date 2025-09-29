Авиакомпании просят допуски на рейсы из Краснодара в Дубай, Стамбул и Эр-Рияд

Российские авиакомпании планируют расширить свои полетные программы из недавно открывшегося аэропорта Краснодара. Росавиация уже опубликовала запросы на допуски к рейсам из Пашковского.

В частности, Red Wings намерена летать из столицы Кубани в Саудовскую Аравию. Пока авиакомпания просит допуски на три рейса в неделю в Эр-Рияд.

В сторону Дубая смотрят «Азимут» и «Россия». «Аэрофлот», который уже поставил программу из Краснодара в ОАЭ, намерен расширить ее с двух до семи вылетов в неделю.

Кроме того, нацпер и его «дочка» запросили допуски на ежедневные рейсы из Пашковского в Стамбул. На маршрут пока есть разрешения только у «Победы» и «Азимута».

Наконец, «Азимут» готов летать из Краснодара в Астану 3 раза в неделю.

Аэропорт Пашковский возобновил регулярные пассажирские перевозки в середине сентября после более чем трехлетнего перерыва. Согласно данным онлайн-табло, международное сообщение из столицы Кубани уже осуществляют такие перевозчики, как «Аэрофлот», выполняющий рейсы в Ереван и Стамбул, «Азимут» в Анталью, Ереван, Тбилиси, Стамбул и Самарканд. AZUR air также поставила рейсы на турецкий курорт в рамках партнерства с туроператорами.

В сезонном расписании пассажирам станут доступны вылеты Red Wings в Батуми и Тбилиси, flydubai – в Дубай, Uzbekistan Airways – в Наманган и Ташкент. «Азимут» планирует запустить сообщение с Тель-Авивом, а «Аэрофлот» – с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх.