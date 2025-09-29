Адвокат оценил ситуацию с запретом на перелет без распечатанных посадочных талонов

Ситуация с российскими туристами, которых не пустили на рейс Анталья – Москва из-за отсутствия распечатанных посадочных талонов, оказалась достаточно непростой. К решению суда, вставшего на сторону авиакомпании, есть вопросы.

Путешественники требовали от S7 вернуть стоимость билетов, компенсировать моральный вред и убытки после того, как их не допустили к полету с электронными, а не бумажными посадочными. Суд поддержал перевозчика, указав, что на его сайте опубликован список аэропортов, откуда возможен вылет по мобильному талону, и Антальи в нем нет.

Однако, как считает автор телграм-канала «Адвокат туриста», S7 ввела пассажиров в заблуждение. Накануне вылета они получили от авиакомпании письмо, в котором утверждалось: «Во вложении посадочные талоны. Пожалуйста, распечатайте документы самостоятельно <...> Также вы можете воспользоваться мобильным посадочным талоном по ссылкам».

Авиакомпания в суде заявила, что письмо содержало «стандартную процедуру в отношении всех рейсов» и не относилось к конкретному перелету.

При этом на сайте S7 действительно есть список городов, где можно воспользоваться мобильным посадочным, но Антальи там нет.