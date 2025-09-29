Россияне смогут добраться на Филиппины прямым авиарейсом

Россияне смогут добираться прямым авиасообщением в две азиатские страны. В октябре откроется авиасообщение с Филиппинами, а в ноябре – с островом Фукуок.

Осенью россияне смогут полететь прямым авиасообщением в две азиатские страны. Так, авиакомпания Azur Air запускает 10 ноября рейсы из начнет из Москвы, Красноярска, Хабаровска и Владивостока на остров Фукуок. При этом оформлять визу россиянам не придется.

Самолеты Boeing 767-300 будут совершать по маршруту три рейса в неделю, сообщает Комсомольская правда.

Кроме того, в конце октября туристы смогут полететь на Филиппины. Рейсы на Боракай будет выполнять авиакомпания «ИрАэро» из Иркутска и Хабаровска.

Маршрут предусматривает технические посадки для дозаправки на территории Китая. Для посещения Филиппин виза не нужна на срок до 30 дней.

Ранее сообщалось, что авиакомпания из Филиппин предложила запустить рейсы в Новосибирск.