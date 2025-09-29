Спрос на Египет вырос втрое: сколько стоят туры на осенние каникулы

Египет уверенно лидирует в бронированиях на осенние школьные каникулы 2025 года, которые пройдут с 25 октября по 2 ноября. Туроператоры фиксируют значительный рост спроса по сравнению с прошлым годом и предупреждают о полной загрузке рейсов – к датам вылетов свободных мест уже не останется, а рассчитывать на «горящие» туры не стоит.

Пик популярности

Согласно данным крупных туроператоров, продажи туров в Египет на осенние каникулы демонстрируют рекордный рост. В некоторых компаниях фиксируют двукратное увеличение спроса, тогда как другие отмечают рост бронирований на 118–133 %. Отдельные операторы сообщают о трехкратном увеличении продаж благодаря расширению flight-программ.

Статистика показывает, что спрос на туры с заездами с 25 октября по 4 ноября превышает прошлогодние показатели на 60 %. Египет вышел на первое место по популярности, заняв 23,5 % всех бронирований против 15,6 % годом ранее.

Цены и бронирование

«Средний чек на туры в Египет на школьные каникулы практически не изменился в сравнении с аналогичным периодом 2023 года и составляет 232,6 тысяч рублей», – сообщает «Вестник АТОР».

Примечательно, что туристы стали планировать поездки значительно заранее – средняя глубина бронирования увеличилась на 20 % и составляет 2,5 месяца. Наиболее предусмотрительные путешественники резервировали туры на осенние каникулы еще в январе 2025 года. При этом средняя продолжительность поездки остается неизменной – 8–9 ночей.

