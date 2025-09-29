Популярный тайский курорт назвали «Сочи с пальмами»

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал на трех популярных у россиян курортах Азии и перечислил их плюсы и минусы. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

«Пхукет — это как Сочи, только с пальмами и слонами. Сюда едут все, кто хочет Азии, но без стресса», — такими фразами описал тайский курорт автор публикации.

В числе плюсов Пхукета он назвал красивые пляжи, тусовки, бары и массажные салоны на каждом углу, а в числе минусов — высокие цены и толпы туристов.

Индонезийский остров Бали Тим сравнил с огромным торговым центром под открытым небом. Его плюсы — серфинг, красивые храмы и дикая природа, а минусы — мусор на пляжах, ужасные пробки и чувство, «что тебя разводят даже тогда, когда ты просто дышишь».

Вьетнамский курорт Фукок, по словам путешественника, — место, где райские пляжи встречаются с советским сервисом. Там вкусная еда, красивые закаты и меньше толп, чем на Бали и Пхукете, однако сервис иногда на уровне «у нас есть стул, но нет стола, сидите на полу», предупредил Тим.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столице Таиланда Бангкоке и описал его фразой «унылое ток-шоу для пьяных пенсионеров из Европы». Он раскритиковал туристов, которые приезжают в этот азиатский город в поисках разврата.