В Египте туристам придется заплатить налог за регистрацию телефона

Прибывающие в Египет туристы не могут больше бесплатно зарегистрировать свой мобильный телефон. С конца сентября за эту процедуру иностранцам, планирующим использовать местную сим-карту, придется платить немалые деньги.

С начала 2025 года Египет ввел плату для владельцев смартфонов, приобретенных за рубежом, – 38,5% от стоимости девайсов, если их собираются использовать в местных телефонных сетях. Первоначально от уплаты сборов можно было освободить один аппарат, заявив об этом в аэропорту по прилете. На днях россияне отчитались в соцсетях, что, прилетев 24 сентября, они уже не смогли воспользоваться льготой.

Для туристов, которые часто отдыхают на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха или остаются здесь на зимовку, новшество не сулит ничего хорошего. Согласно требованиям, необходимо пройти регистрацию IMEI устройства с уплатой денег в течение 90 дней. Если этого не сделать, телефон будет заблокирован. Для россиян также появляется проблема найти банковскую карту, чтобы выполнить данное требование.

В комментариях обратили внимание, что нет информации, будет ли снята блокировка по истечении какого-либо времени. Например, сможет ли турист при возвращении в Египет через полгода-год, снова приобретя симку, воспользоваться старым телефоном, задаются вопросом в паблике. Некоторые уверены, что, вставляя местные сим-карты в свои мобильники в прошлом, они смогут делать это и сейчас – «потому что те уже по базам прошли». Кто-то в такой ситуации решил довольствоваться отельным вайфаем, другие ищут выгодные тарифы, чтобы оплатить международный роуминг для российской сим-карты.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы в Египте пожаловались на уплату до 10–20 тыс. руб. за разблокировку телефонов. По словам россиян, в двухсимочных аппаратах один из слотов блокируется сразу, если не внести оплату.